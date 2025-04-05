Hindistan'da ölü kertenkeleden zehirlenen 65 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hindistan'da 65 öğrenci, yemek içerisinde bulunan ölü kertenkeleden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda servis edilen öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.
65 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ
Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden yemeği bırakmaları istendi.
Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.
ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.
Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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