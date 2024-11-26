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Haber Merkezi

Hindistan'ın Racastan eyaletinde yaşayan işitme ve konuşma engelli 45 yaşındaki bir adam, hastalanarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, müdahalelerin ardından tepki vermeyen Rohitash isimli adamın öldüğünü ilan etti.

Cenazesi yakılmak üzere krematoryuma götürülen adam, cenazesini taşıyan herkesi korkuttu.

YAKILMAK ÜZEREYEKEN DİRİLDİ

Yakılmak üzere taşınan Rohitash, bir anda uyandı.

Adamın dirildiğini gören herkes büyük bir panik yaşadı ve ardından sağlık ekipleri çağrıldı.

Yakılmaya hazırlanan Rohitash isimli adamın, gerekli kontroller yapılmadan 3 saat boyunca morgta bekletildiği ve nefes aldığı belirlendi.

TEKRAR ÖLDÜ

Ambulansla yeniden Rajkiya Bhagwan Das Khetan Hastanesi'ne götürülen adam, 2 gün boyunca yoğun bakımda kalarak hayatını kaybetti.

Olaydaki ihmal nedeniyle başhekim ve 3 doktor görevden alındı.

"SADECE KAĞIT ÜZERİNDE ÖLÜ İLAN EDİLMİŞ"

Polis Müdürü Sharad Chouodhary, "Doktorlar gerekli kontrolleri yapmadan, sadece kağıt üzerindeki işlemleri tamamlamışlar ve hastayı ölü ilan etmişler. Bu nedenle soğuk morgda canlı halde 3 gün geçirmiş, daha sonra nefes aldığı fark edilince yeniden hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı." açıklamasında bulundu.