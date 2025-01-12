Hindistan'da saç döken gizemli salgın: 155 kişi aniden kel kaldı

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Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı

Buldhana bölgesinde yer alan 11 köyde yaşanan gizemli olay, hem bölge halkını hem de sağlık yetkililerini alarma geçirdi.

BİR ANDA SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Shegaon talukasına bağlı köylerde 155 kişinin bir anda saçları döküldü.

Olayın ardından, Zilla Parishad CEO'su Gulabrao Kharat liderliğindeki bir ekip bölgeyi ziyaret etti ve çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Akola ve Buldhana tıp fakültelerinden uzman doktorlar, enfeksiyon kaynağını, bulaşma yollarını ve önleme yöntemlerini araştırmak üzere görevlendirildi.

YERALTI SULARI İNCELENECEK

Yetkililer, bölgede yaşayan 65 kişiden kan örnekleri alarak detaylı analizlere başladı.

Ayrıca, köylerdeki marketlerden sabun, saç yağı ve şampuan gibi ürünlerin yanı sıra yeraltı su sisteminden de numuneler toplanarak laboratuvara gönderildi.

Bondgaon Köyü Muhtarı Rameshwaram Dharkar, krizle mücadele kapsamında sağlık kampları kurulduğunu, temizlik kampanyaları düzenlendiğini ve halkı önleyici tedbirler konusunda bilinçlendirdiklerini belirtti.

"BİYOPSİ SONUÇLARINI YAKINDA ALACAĞIZ"

Bölge sağlık sorumlusu Dr. Amol Gite, "Cuma günü 15 yeni vaka tespit ettik. Tüm hastalara mantar karşıtı ilaçlar ve vitaminler veriyoruz. Biyopsi sonuçlarını dört ila beş gün içinde almayı bekliyoruz" dedi.

Hint basınında yer alan bilgilere göre, gerekli görüldüğü takdirde eyalet düzeyinde bir uzman ekip devreye girecek ve kapsamlı önlemler alınacak.

Yetkililer, halkı sağlık önlemlerine uyma konusunda uyarırken, salgının kaynağını belirlemek için araştırmaların devam ettiğini vurguladı.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplu hareketin önemine dikkat çekildi.