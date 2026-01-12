ABD'nin alıkoyduğu Maduro'dan mesaj: Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da milletvekili olan Nicolas Maduro Guerra, ABD'nin alıkoyduğu babası Nicolas Maduro'nun avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

Guerra, Maduro'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararlılığını koruduğunu belirtti.

İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti yöneticilerine hitap eden Guerra, avukatların 'güçlü olduklarını ve üzülmemeleri gerektiğini' ilettiğini söyledi.

MADURO: BEN BİR SAVAŞÇIYIM

Babasının, "Biz iyiyiz. Ben bir savaşçıyım" mesajını aktaran Guerra, babasının 'kırılmadığını' vurgulayarak hükümet ve destekçilerinin birlik içinde olduğunu söyledi.

Guerra, "Chavismo'nun gücü birlikten geliyor. Ne olursa olsun bir arada kalmalıyız" dedi.

"MADURO VE EŞİNİ GERİ GETİRECEĞİZ"

Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, cumartesi günü Miranda eyaletinde katıldığı bir etkinlikte Maduro ve eşinin ülkeye geri getirilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Rodriguez, ülkede liderlik ve yönetim konusunda belirsizlik olmadığını savunarak, "Burada bir belirsizlik yok. Yönetim halkın elindedir ve başında Başkan Nicolas Maduro'nun olduğu bir hükümet vardır" ifadelerini kullandı.