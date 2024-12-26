Hindistan'da tecavüze direnen çocuğu boğarak öldürdü

Haber Merkezi

Hindistan'da mide bulandıran olaylara bir yenisi daha eklendi.

Taciz ve tecavüz vakalarının her gün katbekat arttığı ülkede, bir çocuk istismarı vakası daha gündeme geldi.

Delhi'nin Vasant Vihar kentindeki Shankar Vihar Askeri Karakolu'nun içindeki terk edilmiş bir binada, bir pencere demirine boynundan bağlanmış halde bulunan çıplak çocuk cesedi, korkunç bir cinayetin sırrını araladı.

TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRDÜ

19 yaşında ismi açıklanmayan bir genç, komşusunun 8 yaşındaki kızını oyun oynama bahanesiyle sessiz bir yere çekti.

Çocuğa burada tecavüz girişiminde bulunan şahıs, küçük çocuğun bağırmaya başlamasıyla paniğe kapıldı.

Şahıs, panik haliyle boğazına sarıldığı küçük kızı boğarak öldürdü.

CİNAYETİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

19 yaşındaki saldırgan, ardından küçük çocuğun cansız bedenine tecavüz etti.

Durumu gizlemeye çalışan şahıs, küçük çocuğu, pijamalarından kestiği parçalarla demirlere asarak "kendi canına kıydı" süsü vermeye çalıştı.

YAKALANDI

Cesette istismar izlerine rastlayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince suçluyu yakaladı.

19 yaşındaki saldırganın, komşularının kayıp kızı arama çalışmalarına katıldığı ve 7 saat boyunca arama çalışmalarında aileye destek olduğu ortaya açıktı.