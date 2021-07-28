Bir otobüsün tehlikeli yolu kullanarak şelalenin altından geçtiği anlar, kameraya yansıdı.

Coğrafyası nedeniyle dağlık arazileri olan Hindistan'da, bazı yollar tehlikeli oluşlarıyla ön plana çıkıyor.

Ülkede bulunan bir otobüsün rotasını çizdiği yoldaki tehlikeli geçişler, görenleri ürkütüyor.

TEHLİKELİ YOLDAN GEÇİŞ

Hindistan'da çekilen bir görüntüde, tehlikeli bir yoldan geçiş yapan otobüs, kameraya yansıyor.

Hindistan'da uçurum yamacındaki tehlikeli yoldan otobüs geçti VİDEO



ŞELALENİN ALTINDAN GİTTİ

Görüntülerde, otobüsün dar bir uçurum yamacından geçmeye çalıştığı ve şelalenin altından devam ettiği görülüyor.