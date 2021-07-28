Euro
10.1193
-0.03%
Dolar
8.5646
0.07%
Altın
496.64
0.3%
Borsa
1.36
0%
Bitcoin
339.854
7.29%
EXEN Coin
23.91
-4.43%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hindistan'da uçurum yamacındaki tehlikeli yoldan otobüs geçti

    Bir otobüsün tehlikeli yolu kullanarak şelalenin altından geçtiği anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da uçurum yamacındaki tehlikeli yoldan otobüs geçti

    Coğrafyası nedeniyle dağlık arazileri olan Hindistan'da, bazı yollar tehlikeli oluşlarıyla ön plana çıkıyor.

    Ülkede bulunan bir otobüsün rotasını çizdiği yoldaki tehlikeli geçişler, görenleri ürkütüyor.

    TEHLİKELİ YOLDAN GEÇİŞ

    Hindistan'da çekilen bir görüntüde, tehlikeli bir yoldan geçiş yapan otobüs, kameraya yansıyor.

    Hindistan'da uçurum yamacındaki tehlikeli yoldan otobüs geçti VİDEO

    Hindistan da uçurum yamacındaki tehlikeli yoldan otobüs geçti #1

    ŞELALENİN ALTINDAN GİTTİ

    Görüntülerde, otobüsün dar bir uçurum yamacından geçmeye çalıştığı ve şelalenin altından devam ettiği görülüyor.

    Hindistan da uçurum yamacındaki tehlikeli yoldan otobüs geçti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir