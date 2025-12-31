İsviçre: Kış şartları Gazze'deki durumu daha da kötüleştiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda, kış şartları bunu daha da kötüleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in İngiltere tarafından başlatılan ortak dışişleri bakanları bildirisini desteklediği kaydedilen paylaşımda bu bildiride İsrail yetkililerine Gazze'ye engelsiz insani yardıma erişimi sağlama, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler'in faaliyet göstermesine olanak tanıma, çift kullanımlı eşyalara yönelik aşırı kısıtlamaları kaldırma ve insani yardımı geniş ölçekte ulaştırmak için geçiş noktalarını açma çağrılarının yer aldığı aktarıldı.

GAZZE İÇİN ORTAK AÇIKLAMA

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları Gazze'ye insani yardım konusunda ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada Gazze'deki insani durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek İsrail hükümetine insani yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunulmuştu.