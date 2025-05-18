Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

DHA

Hindistan'da feci olay....

Ülkenin Odisha eyaleti, dün akşam saatlerinde şiddetli yağışlar ile adeta cehenneme döndü.

Eyalete bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede, yağmur sonrası çıkan fırtında şimşekler çaktı.

15 ÖLÜ

Eyalette, yıldırım isabet etmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu.

GEÇEN AY 8 ÇİFTÇİ ÖLDÜ

Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz ay ise, Bihar eyaletinde 8 çiftçi yıldırım çarpması sonucu çalıştıkları tarlalarda yaşamını yitirmişti.