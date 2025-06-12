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Haber Merkezi

Tüm dünyada ciddi bir artış gösteren uçak kazalarına yenisi eklendi...

Hindistan’ın Ahmedabad kentinden Londra’ya gitmek üzere kalkan Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bugün kalkıştan kısa süre sonra bir yerleşim bölgesine düştü.

230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi taşıyan uçak kazası sonrası Gujarat eyaletinde güvenlik güçleri bölgede geniş kapsamlı önlemler aldı.

ÖLÜ SAYISI RESMİYETE KAVUŞMADI

169'u Hindistan, 53'ü İngiltere, 1'i Kanada ve 7'si Portekiz vatandaşı olduğu kaydedilen yolculardan sadece 2'si sağ olarak kurtarılırken, ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir rakam verilmedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın yaşandığı bölgede çalışmalar tüm kapsamıyla sürerken, olaya ait yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde uçağın kalkıştan kısa süre sonra bir binanın üzerine düştüğü ve kaza sonrası bölgeyi kara dumanların kapladığı görüldü.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Hava yolu şirketi Air India, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız." denildi.

SON SİNYAL KALKIŞTAN SANİYELER ÖNCE ALINDI

Flightradar, uçağın modelinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğunu açıkladı.

Uçaktan son sinyalin, kalkıştan yalnızca saniyeler önce alındığı belirtildi.

Flightradar, "Air India uçağının sinyali yerel saatle 10.08'de, 625 feet yükseklikteyken kesildi." dedi.

HAVACILIK BAKANI: EN YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ

Hindistan Havacılık Bakanı da yaptığı açıklamada, "En yüksek alarm durumundayız, kurtarma ekipleri sevk edildi." dedi.

Bakan, kaza nedeniyle "şok içinde olduğunu" ve "yıkıldığını" ifade etti.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI: YAŞANAN TRAJEDİ BİZİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ahmedabad'da yaşanan trajedi bizi hayrete düşürdü, kelimelerin ötesinde yürek parçaladı" dedi.

Başbakan, kazadan etkilenenlere yardım için çalışan bakanlar ve yetkililerle iletişim halinde olduğunu ifade etti.