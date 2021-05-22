Hindistan’dan koronavirüs hastalarına ‘tekerlekli yoğun bakım’ hizmeti

Hindistan’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle oksijen tüplerinde yaşanan sıkıntı devam ederken, hastalara oksijen sağlamak için tekerlekli yoğun bakım hizmeti başlatıldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde boş yatakların, ilaçların ve oksijen tüplerinin tükendiği Hindistan’da ‘tekerlekli yoğun bakım’ uygulamasına imza atıldı.

5 YATAK KAPASİTELİ BİR ARAÇ TASARLANDI

Karnataka Eyaleti Karayolu Taşımacılığı Şirketi (KSRTC) tarafından başlatılan tekerlekli yoğun bakım hizmeti kapsamında 5 yatak kapasiteli bir araç tasarlandı.

Aracın içinde acil tıbbi müdahale ekipmanı, bir jeneratör sistemi ve oksijen tüpleri bulunurken, söz konusu hizmetin eyalet genelinde uygulanması planlanıyor.

KORONAVİRÜS HASTALARININ, OKSİJENE DAHA KOLAY ULAŞMALARI AMAÇLANDI

Aracın tasarlanma nedeni ise koronavirüs hastalarının hastanelere götürülürken ihtiyaç duydukları oksijene daha kolay ulaşmalarına yardım etmek olarak açıklandı.





