Hindistanlı milyarder, arı yüzünden öldü

Haber Merkezi

Hindistan'ın önde gelen iş insanlarından ve otomotiv sektörünün tanınmış isimlerinden Sunjay Kapur, tatil için özel bir çiftlik kiraladı.

Burada at binen Kapur, aniden fenalaşarak atından düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kapur'un yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kapur, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ARI YUTTUĞU ÖĞRENİLDİ

Yetkililer, olayın detaylarını araştırmak için inceleme başlattı.

İncelemelerde, arı alerjisi bulunan Kapur'un, at bindiği sırada arı yuttuğu öğrenildi.

ALERJİYE BAĞLI ŞOKA GİRDİ VE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kapur'un, alejisine bağlı olarak bir şoka girdiği ve bunun sonucunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Ünlü iş adamının daha önce ciddi bir alerji geçmişi olduğu açıklandı.

OTOMOTİV DEVLERİNDEN BİRİNİN YÖNETİCİSİYDİ

Kapur, Hint otomotiv devi Sona Comstar’ın CEO’su olarak tanınıyordu ve ülkenin önde gelen sanayi gruplarından birinin başındaydı.

Aynı zamanda Bollywood oyuncusu Karisma Kapoor’un eski eşi olan Sunjay Kapur, hem iş dünyasında hem de magazin camiasında sık sık gündeme gelmişti.