Hint turist, fotoğraf çektirmek istediği kaplanın saldırısına uğradı

Haber Merkezi

Hindistanlı bir turist, Tayland’ın Phuket kentindeki ünlü Tiger Kingdom adlı tematik parkta bir kaplan tarafından saldırıya uğradı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, vahşi yaşam turizminin güvenliği ve etik boyutu yeniden tartışma konusu oldu.

Şoke edici ve üzücü olayda, Hintli bir adam popüler bir turistik noktada kaplanın saldırısına uğrayarak yaralandı. Haberlere göre, Tiger Kingdom isimli parkta yaşanan saldırıda turist çeşitli yaralar aldı. Ziyaretçilerin büyük kedilerle yakın temas kurmasına olanak tanıyan bu park, bu kez büyük bir faciaya sahne oldu.

SELFIE ÇEKTİRMEK İSTEYEN TURİSTE BİR ANDA SALDIRDI

Olay anı, sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir video ile hızla yayıldı. Videoda, turistin zincirle kontrol ettiği kaplanla birlikte yürüdüğü görülüyor. Ancak selfie çekmeye çalıştığı sırada kaplan bir anda saldırıya geçiyor. Görüntülerde ayrıca bir görevlinin turisti kurtarmaya çalıştığı anlar ve panik dolu çığlıklar yer alıyor. Eğitmenlerden biri elindeki sopa ile kaplana oturması yönünde işaret vermeye çalışıyor ancak birkaç saniye içinde kaplan saldırıya geçiyor ve ortamda büyük bir panik yaşanıyor.