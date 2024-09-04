Hırvatistan'dan Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde destek olmaya devam edeceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde komşu ülke Hırvatistan'dan destek geldi.

Resmi ziyaret için Saraybosna'ya gelen Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo karşıladı.

HIRVAT BAŞBAKANIN SEÇİM SONRASI İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, 17 Nisan'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Bosna-Hersek'e ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti. Plenkovic, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine verdiği değeri ve bu ilişkileri daha ileriye taşıma arzusunu ifade etmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

"ENTEGRASYON SÜRECİNDE GÜÇLÜ BİR DESTEKÇİ OLMAK İSTİYORUZ"

AB Konseyi'nin Bosna-Hersek'in üyeliği için katılım müzakerelerini başlatma kararının büyük bir adım olduğunu ifade eden Plenkovic, Bosna-Hersek'in Avrupa entegrasyon sürecinde güçlü bir destekçisi olmayı arzuladıklarını söyledi. Bu müzakerelerin olumlu bir başlangıç olduğunu ve reform sürecinin ilk adımını temsil ettiğini belirtti. Ayrıca, birçok Hırvat uzmanının bilgi ve deneyimleriyle Bosna-Hersek'teki meslektaşlarına destek vereceğini açıkladı.

Ticaret ilişkilerinin sürekli bir gelişim içinde olduğunu kaydeden Plenkovic, 2024 yılı sonunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,8 milyar avroya ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, Bosna-Hersek'teki seçim yasası reformunun tüm kurumların etkili bir şekilde çalışması için kritik önemde olduğunu sözlerine ekledi.

KRİSTO'DAN HIRVATİSTAN'A TEŞEKKÜR

Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Kristo, AB üyeliği sürecinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve hükümetinin verdikleri destek için teşekkür etti. Kristo, Plenkovic ile yapılan görüşmelerde Bosna-Hersek’in güncel durumu hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kristo,

Bosna-Hersek makamları, AB üyeliği için üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla güçlü bir şekilde çalışmaya ve siyasi düzeyde görüşmeler yapmaya devam ediyor

şeklinde konuştu. Ayrıca, toplantı gündeminde Hırvatistan ve Bosna-Hersek arasında gerçekleştirilecek çeşitli projelerin de yer aldığını ifade etti.

Kristo, Bosna-Hersek ve Hırvatistan arasında Avrupa ortaklığına dair devletler arası bir anlaşmanın da onaylandığını duyurdu.

PLENKOVİC'İN VİYADÜK AÇILIŞINA KATILIMINA TEPKİLER

Plenkovic’in Bosna-Hersek ziyaretinde, Hırvatistan’ın herhangi bir katkısı olmadan inşa edilen ve ülkenin güneyindeki otoyolun bağlantısı olarak yapılan 980 metre uzunluğundaki “Hersek” isimli viyadüğün açılışına "onur konuğu" olarak katılacak olması dikkat çekti.

Bosna-Hersek medyası, Plenkovic’in, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından finanse edilen viyadüğün akşam saatlerinde yapılacak açılışına katılacağını bildirdi. Ancak, Hırvatistan’ın viyadüğün inşasına katkıda bulunmamasına rağmen Plenkovic’in açılışta yer alması yerel medya tarafından eleştirildi ve bu durumun "siyasi bir boyut taşıdığı" öne sürüldü.

Basın toplantısında bu eleştirilere yanıt veren Plenkovic,

Açılışa katılmamın amacı sadece tebrik ve gözlemlemektir. Sonuçta viyadüğü birlikte kullanacağız. Eğer bu durum bazı kişileri rahatsız ettiyse, üzüntü duyuyorum

şeklinde bir açıklamada bulundu.