Hizbullah: İsrail saldırılarını sürdürürken elimizdeki güçten vazgeçmeyiz

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye'de düzenlenen Aşura etkinliklerinde konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'le ateşkesin devlete sorumluluk yüklediğini ancak İsrail’in saldırılarını devam ettirmesi karşısında Hizbullah’ın hazırlıklı olduğunu belirtti.

"ELİMİZDEKİ GÜÇTEN VAZGEÇMEYİZ"

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Lübnan’ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının sürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmayacağını ifade ederek, "Aklı olup doğru düşünen kim, elindeki güç unsurlarını ortadan kaldırır ki? İsrail saldırılarını sürdürürken elimizdeki güçten vazgeçmeyiz." dedi.

Kasım, İsrail’in Nebatiye kentinde sivilleri hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, devletin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Hizbullah'ın saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını vurgulayan Kasım, "Sonsuza kadar sessiz kalacağımızı mı sanıyorsunuz? Bu doğru değil, bizi zaten denediniz, onurumuzdan başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

HİZBULLAH SİLAHLARINI TESLİM ETMEYECEĞİNİ SIK SIK DİLE GETİRİYOR

Hizbullah, silahlarını ulusal egemenlik bağlamında teslim etmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti’nin eski başkanı Velid Canbolat ve Lübnan’daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Samir Caca da ülkede silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini belirtmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.