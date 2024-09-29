Hizbullah lideri Nasrallah'ın cesedi enkazdan çıkarıldı
ANKA

Orta Doğu topraklarında gerilim sürüyor.

Filistin'in ardından Lübnan'ı hedef alan İsrail, düzenlediği kanlı saldırılarla birçok sivili katletti.

Son olarak Beyrut'ta bulunan Hizbullah'ın ana karargahını vuran İsrail ordusu, lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

Hizbullah mensupları ise Nasrallah'ın öldürüldüğü iddialarını doğruladı.

NASRALLAH'IN CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI

Ana karargahın hedef alındığı saldırının ardından, cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatılmıştı.

Bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda, Nasrallah'ın cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Karargahın bulunduğu bölgenin dev bir çukura dönüşmesi sebebiyle Nasrallah'ın cesedi vinç yardımıyla çıkarıldı.

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"ÖLÜM SEBEBİ KAFA TRAVMASI OLABİLİR"

Cesedin vücut bütünlüğünün korunduğunu ve doğrudan bir yara bulunmadığı belirtildi.

Ölüm sebebinin, "patlamadan kaynaklanan kafa travması" olabileceği kaydedildi.

CENAZE TÖRENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Diğer yandan, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra 3 günlük yas ilan edilen Lübnan'da, cenaze töreni düzenleneceği gün kamu kurumlarının kapalı olacağı aktarıldı.

Hizbullah'tan cenaze töreninin tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Büşra Yıldız
Editör