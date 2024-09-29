İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile süregelen kontrollü çatışmalar kapsamında, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney şehirlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.
NASRALLAH'IN SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI
Lübnan yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 17 Eylül'de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının hedef alınmasından bu yana, saldırılarda 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi hayatını kaybetti. Bu operasyonların ardından, İsrail ordusu cuma günü başkent Beyrut'u da hedef aldı. Beyrut'a yönelik bu saldırılar sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü açıklandı.
SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Nasrallah’ın ölüm haberi, El Mayadin televizyonunda bir kadın spiker tarafından duyurulduğu sırada spikerin gözyaşlarına hakim olamaması izleyicilerin dikkatini çekti.
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