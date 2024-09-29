Lübnan'da kadın spiker, Nasrallah'ın ölümünü ağlayarak duyurdu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun cuma günü Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürülmesinin haberini Lübnanlı kadın spiker gözyaşları içinde duyurdu.

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Haber Merkezi

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile süregelen kontrollü çatışmalar kapsamında, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney şehirlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

NASRALLAH'IN SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Lübnan yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 17 Eylül'de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının hedef alınmasından bu yana, saldırılarda 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi hayatını kaybetti. Bu operasyonların ardından, İsrail ordusu cuma günü başkent Beyrut'u da hedef aldı. Beyrut'a yönelik bu saldırılar sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü açıklandı.

SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nasrallah’ın ölüm haberi, El Mayadin televizyonunda bir kadın spiker tarafından duyurulduğu sırada spikerin gözyaşlarına hakim olamaması izleyicilerin dikkatini çekti.

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