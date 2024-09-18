Hizbullah'ın cebinde patlayan çağrı cihazları mercek altında Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarına nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak edilirken cihazların çoğunun ABD üretimi olduğu ortaya çıktı.

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AA

Gazze'de 40 binden fazla sivili katleden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hizbullah üyelerini hedef alan İsrail istihbaratı, yine sivilleri umursamadan Lübnan'da 3 bine yakın bomba patlattı.

Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatan İsrail, bu tutumuyla sıradan bir terör örgütünün yapacağı bir eylemi katliam listesine eklemiş oldu.

Olaydan sonra biri çocuk 8 kişi ölürken 3 bine yakın insan da yaralandı. Birçoğunun durumu da ağır.

CİHAZLAR ABD MALI ÇIKTI

Lübnanlı yetkililerin İsrail’i sorumlu tuttuğu olayın ardından, patlayan çağrı cihazlarının durumu da merak konusu oldu.

Konuyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ve Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 3 modelin ismi yoğun etkileşime girdi.

Buna göre, söz konusu çağrı cihazı modellerinin ikisi ABD, biri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler.

PAYLAŞILAN CİHAZ GÖRSELLERİ

Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait.

Ancak olayın yaşandığı günün akşamına kadar, Hizbullah mensuplarının üzerinde patladığı veya hasar aldığı teyit edilmiş, doğrudan Motorola markası görünen çağrı cihazlarının görselleri sosyal medyada dolaşıma girmedi.

Yine Motorola'ya bağlı "Teletrim" markalı cihaz paylaşımları yapılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi.

Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli "Apollo Gold" şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli "Apollo Systems HK" şirketi tarafından satılan "Gold Apollo Rugged Pager AR924" model ürün.

Paylaşımlarda parçalanmış ancak model bilgileri okunabilen Apollo marka çağrı cihazlarının görselleri yer aldı.

Apollo Systems HK, resmi internet sitesinde, dijitalleşen sağlık sektörü ve bakım tesislerinde olmak üzere dünya çapında birçok sektöre çağrı cihazı ve iletişim sistemleri sağladığını belirtiyor.

Şirket ayrıca, sağlık çalışanları, müşteriler ve yöneticilere uluslararası alanda güvenilir iletişim, sistem tasarımı ve ağ destekli çözümler sunduğunu bildiriyor.

GOLD APOLLO'DAN AÇIKLAMA: BAC ŞİRKETİNE MARKA YETKİSİ VERDİK

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri "BAC" isimli firmayı işaret etti.

Gold Apollo şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AR924" modeli çağrı cihazlarının üretiminde herhangi bir yetkilerinin olmadığı ifade edildi.

"Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımında veya üretiminde hiçbir dahlimiz yok." ifadeleri yer alan açıklamada bu cihazların üretiminin yalnızca marka lisansı kullanma yetkisi verdikleri "BAC" isimli şirkete ait olduğu belirtildi.

Tayvan basınında yer alan haberlere göre de Gold Apollo Yöneticisi Hsu Ching Kuang, düzenlediği basın toplantısında, bu cihazların Tayvan'da değil, yurt dışında üretildiğini anlattı.

BAC ŞİRKETİNİN MERKEZİ DE ABD'DE

Hsu, patlatılan cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan "BAC Consulting Ltd" isimli şirket tarafından üretildiğini ve bu firmayla 3 yıl önce yetkilendirme sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Patlamaların ardından Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının dolaşıma soktuğu görsellerde yer alan hasar görmüş çağrı cihazlarının marka ve modelinin "Gold Apollo Rugged Pager AR924" olduğu görülmüştü.

Öte yandan söz konusu şirketler, bu cihazlarının satışını cep telefonları ve internetin yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce durdurdu. Buna karşın bu modellerin ikinci el satışları olduğu görülüyor.

HİZBULLAH'I VURAN PATLAMALAR

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)