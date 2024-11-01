Hizbullah’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

İHA

İsrail ordusundan Hizbullah’ın son misilleme saldırılarına dair yeni açıklama geldi.

"HİZBULLAH'IN SALDIRILARINI YANITSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın roketli saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıların hangi bölgeleri hedef aldığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, “Hizbullah’ın ölümcül saldırılarını yanıtsız bırakmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Hizbullah, son olarak İsrail’in kuzeyindeki Metula kasabasına roketli saldırı düzenlemişti. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4’ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü belirtilmişti.

2 roketin Metula’da açık bir alana düştüğünü duyuran IDF, orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıklamıştı.