Hollanda Başbakanı'ndan İran-İsrail geriliminde müzakere çağrısı

İran ile İsrail arasında devam eden saldırılar ve ABD'nin de fiziken savaşa katılması sonrası Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

X hesabından yaptığı açıklamada Schoof, Orta Doğu'daki son gelişmelerin endişe verici olduğunu bildirdi.

"MÜZAKERELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜME GİDEN TEK YOLDUR"

Schoof, "Tüm tarafları daha fazla gerilimi önlemeye çağırıyorum. Müzakereler sürdürülebilir bir çözüme giden tek yol." değerlendirmesinde bulundu.

"NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDA HOLLANDA HER ZAMAN NET OLMUŞTUR"

Nükleer program konusunda Hollanda'nın tutumunu açıklayan Schoof, "Nükleer program konusunda Hollanda her zaman net olmuştur: İran nükleer silah sahibi olmamalı." ifadesini kullandı.

Schoof, hükümetin durumu yakından takip ettiğini belirterek, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konunun ele alındığını kaydetti.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da X hesabından yaptığı açıklamada "Hükümet, Amerika'nın İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını not aldı. Bu, Orta Doğu'daki endişe verici durumun daha da tırmanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.