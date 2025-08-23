Hollanda polisi, Palantir yazılımını gizlice yıllarca kullandı

Hollanda polisinin, ABD merkezli Palantir şirketinin yapay zeka destekli veri analizi yazılımını uzun yıllar gizlice kullandığı ortaya çıktı. De Volkskrant gazetesinin haberine göre, yazılım 2012’den en az 2019’a kadar suçluların tespitinde kullanıldı.

TARTIŞMALI YAZILIMIN KULLANIM AMACI VE GİZLİLİĞİ

Haberde, yazılımın İsrail ordusu tarafından hedef belirleme, Trump hükümeti tarafından düzensiz göçmenlerin tespiti için kullanıldığı belirtiliyor. Hollanda’daki kullanımı ise yıllarca gizli tutuldu ve yetkililer bilgi vermeyi reddetti.

BAŞBAKANIN ROLÜ VE ANLAŞMA SÜRECİ

Palantir’in gizli satın alınmasında 2011’de polis genel müdürü olarak görev yapan geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof’un rol oynadığı belirtildi. Schoof, emniyet genel müdürü olarak anlaşmayı imzaladı ve halefi 2015’te görevi devraldıktan sonra anlaşmayı sürdürdü.

BELGELERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SANSÜRLENDİ

2012-2019 dönemine ait 20 belgeden oluşan dosyanın yüzde 99’dan fazlası sansürlendi. Okunabilen az sayıdaki bilgiye göre, polis 2019’a kadar Palantir ile çeşitli sözleşmeler imzaladı.

RAFFINADERIJ PROJESİ VE RESMİ ONAY

Palantir’in gizli satın alınması, polisin “Raffinaderij” adlı soruşturma projesi kapsamında gerçekleşti. Daha sonra Hollanda Savcılık ve Terörle Mücadele ve Güvenlik Ulusal Koordinatörlüğü (NCTV) da sürece dahil oldu. Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, Palantir’in hâlâ bu proje kapsamında kullanıldığını ve süren soruşturmalarda yüksek zarar riski taşıdığını doğruladı.

YAZILIMIN YETKİNLİKLERİ

Palantir, çevrim içi iletişim kayıtları, DNA profilleri, parmak izleri, finansal işlemler, seyahat kayıtları, kişi irtibat listeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi farklı veri türlerini bir araya getirip analiz edebiliyor.

PALANTİR'İN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

2003’te kurulan Palantir, istihbarat servisleriyle yakın ilişkileri ve veri analizi yetenekleri nedeniyle dünya genelinde tartışmalı kabul ediliyor. New York Times, Palantir’i “veri devriminin kötü karakteri” olarak nitelendirdi. Şirketin kurucuları arasında Trump destekçisi milyarder Peter Thiel de bulunuyor.