Hollanda ve Almanya'da gösteri düzenleyen Filistin destekçilerine polisten sert müdahale Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 1 yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma dünyanın birçok ülkesinde tepkiler giderek artıyor..

Avrupa'da özellikle Almanya ve Hollanda'da sürekli engellenmeye çalışılan Filistin'e destek gösterileri, yine polis engeliyle karşılaştı.

Neukölln ilçesinde bulunan Südstern metro istasyonunun yanındaki meydanda Filistin'e destek gösterisi için yüzlerce kişi toplandı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Soykırımı fonlamayı durdurun", "Almanya, 16 binden fazla çocuğun öldürülmesine yardım etti", "Hiçbir can diğerinden daha değersiz değil her yerde cinayetleri durdurun" ve "Gazze, Batı Şeria, Lübnan-kitlesel cinayetleri durdurun" yazılı dövizler taşındı.

"TERÖR DEVLETİ İSRAİL", "TÜM BERLİN POLİSTEN NEFRET EDİYOR" SLOGANLARI

Göstericiler, "İsrail terör devleti", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Kadın katili İsrail", "Hepimiz Filistinliyiz", "Filistin’e özgürlük", "Tüm Berlin polisten nefret ediyor" ve "Lübnan’a özgürlük" sloganları attı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylemi sonlandırarak göstericilere sert müdahalede bulundu ve gösteriye katılanlara karşı biber gazı kullandı.

Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı eyleme İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

HOLLANDA POLİSİ GÖSTERİCİLERİ ENGELLEDİ

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da Dam Meydanı'nda ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, İsrail'in eylemlerini kınamak için toplandı.

Filistin yanlısı gösteriye katılanların Amsterdam Merkez İstasyonu yakınında belirlenen alanda gösteri yapmalarına izin verilmesine rağmen, bir süre sonra Hollanda polisi göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

BAZI PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Gösteri izni sona erdiğinde, polis ve çevik kuvvet birimleri desteğiyle bazı protestocular gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan onlarca protestocu otobüslerle Amsterdam'dan uzaklaştırıldı.

Polisin müdahale sırasında bazı göstericilerin yaralandığı görüldü.