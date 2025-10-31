Hollanda'da yolcu treni, hemzemin geçitte tıra çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollanda'nın Gelderland iline bağlı Meteren köyünde armut yüklü bir tır, dar bir viraj nedeniyle hemzemin geçitte mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN TIRA TREN ÇARPTI

Tır geri manevra yaparak geçitten geçmeye çalışırken hızla gelen yolcu treni, tıra çarptı. Kazada tırdaki armutlar yola saçıldı, tır şoförü ve tren içindeki 4 kişi yaralandı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, tırın hemzemin geçitte manevra yapmaya çalışırken trenin çarpması net şekilde görülüyor. Bir görgü tanığı, virajın çok dar olduğunu ve sürücünün bu nedenle geçitte kaldığını belirtti.

Demiryolu operatörü ProRail, kazanın nedenlerini araştırmak üzere inceleme başlattı.