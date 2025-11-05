Hollanda'nın Başkenti Amsterdam’ın en ünlü meydanında Filistin dayanışması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyadan binlerce turistin her gün geçtiği Hollanda’nın başkenti Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen bir eylem, Ajax-Galatasaray maçını takip etmek üzere Hollanda'da bulunan ESHSpor muhabiri Hazar Palavar tarafından kayda geçti

Eylemi gerçekleştiren aktivist, Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çekmek amacıyla meydanda bilgilendirme panoları ve afişler sergiledi.

İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKASINI ANLATAN DÖVİZLER

Meydana kurulan dövizlerde, Filistin’in 20’nci yüzyıldan bu yana yaşadığı toprak kayıplarını gösteren haritalar, tarihsel süreçlere dair kronolojik panolar ve Balfour Deklarasyonu’ndan Nakba dönemine uzanan referanslar yer aldı.

Eylemi gerçekleştiren aktivist, İsrail’in kuruluş sürecinde Filistinlilerin yerinden edildiğini savunan materyalleri meydandan geçenlerle paylaştı.

"FİLİSTİN'İN DİRENME HAKKI VAR"

Pankartlarda yer alan mesajlarda, “Filistin topraklarında etnik temizlik savaş başlamadan önce başladı”, “1.000’den fazla Filistin köyü yok edildi” ve “Filistin'in direnme hakkı var” gibi ifadeler öne çıktı.

Bazı afişlerde ise İsrail’in politikaları “sömürgecilik” ve “etnik temizlik” olarak tanımlandı.

"SİYONİST TERÖRİZM"

Aktivist, ayrıca Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği de eleştirerek İsrail bayrağının yer aldığı bir dövize, "Siyonist terörizm" ibaresini not düştü.

Eylemde, İsrail’in son dönemde Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonlara da vurgu yapıldı.

Sivillerin hedef alındığını savunan aktivist, uluslararası toplumdan daha güçlü ve etkili bir tutum alınmasını istedi.

Eylemi gerçekleştiren aktivist, Dam Meydanı'nı da Filistin bayraklarıyla donattı.

AVRUPA'DA FİLİSTİN YANLISI GÖSTERİLERE SERT MÜDAHALELER

Avrupa’nın farklı kentlerinde de benzer eylemler, bugüne kadar defalarca düzenlendi. Özellikle Almanya'da, eylemleri gerçekleştiren aktivistlere polislerin orantısız sert müdahaleleri tartışma konusu oldu.

Dam Meydanı'ndaki aktivistin eylemine ise herhangi bir polis müdahalesi olmadığı görüldü.