Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, Eurovision 2024 finalinden diskalifiye edildi İsrail ile gerilim yaşayan şarkıcı Joost Klein'in finalde yarışmasına izin verilmeyecek. Eurovision, "Uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Hollanda, yapım ekibinden bir kadın üyenin karıştığı "olay" nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finalinden diskalifiye edildi.

Final, 11 Mayıs Cumartesi günü İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen yarışmada Hollanda finalde temsil edilemeyecek. Gelişmenin, İsrail ile yaşanan gerilimin ardından meydana gelmesi dikkat çekti.

Hollandalı şarkıcıyı diskalifiye ettiler

26 yaşındaki Hollandalı şarkıcı ve rapçi Klein, finale çıkmaya hak kazanmıştı ve "Europapa" şarkısıyla favoriler arasında yer alıyordu. Ancak cuma günü yapılan kostümlü provalara katılamadı.

Uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans

Eurovision'dan kararla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

İsveç polisi, yapım ekibinden bir kadın üyenin, perşembe gecesi yarı finaldeki performansı sonrasında yaşanan olayın ardından yaptığı şikayeti araştırdı.



Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun değil. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız.

İsrail heyetiyle sürtüşme

Yarışma organizatörleri, olayın başka bir sanatçı veya delegasyon üyesini kapsamadığını söyledi.

The Guardian, perşembe gecesi düzenlenen basın toplantısında Klein ile İsrail heyeti arasındaki sürtüşmenin, Hollandalı şarkıcının diskalifiye edilmesini beraberinde getiren olayın siyasi nitelikte olduğu yönündeki spekülasyonları alevlendirdiğine dikkati çekti.

Eurovision'da finale yükselenler

1- Sırbistan: TEYA DORA - RAMONDA

2- Portekiz: iolanda - Grito

3- Slovenya: Raiven - Veronika

4- Ukrayna: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

5- Litvanya: Silvester Belt - Luktelk

6- Finlandiya: Windows95man - No Rules!

7- Kıbrıs Rum kesimi: Silia Kapsis - Liar

8- Hırvatistan: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

9- İrlanda: Bambie Thug - Doomsday Blue

10- Lüksemburg: TALI - Fighter