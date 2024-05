ensonhaber.com

Hollanda, yapım ekibinden bir kadın üyenin karıştığı "olay" nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finalinden diskalifiye edildi.

Final, 11 Mayıs Cumartesi günü İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

Bu yıl 68'incisi düzenlenen yarışmada Hollanda finalde temsil edilemeyecek. Gelişmenin, İsrail ile yaşanan gerilimin ardından meydana gelmesi dikkat çekti.

Hollandalı şarkıcıyı diskalifiye ettiler

26 yaşındaki Hollandalı şarkıcı ve rapçi Klein, finale çıkmaya hak kazanmıştı ve "Europapa" şarkısıyla favoriler arasında yer alıyordu. Ancak cuma günü yapılan kostümlü provalara katılamadı.

Uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans

Eurovision'dan kararla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

İsrail heyetiyle sürtüşme

Yarışma organizatörleri, olayın başka bir sanatçı veya delegasyon üyesini kapsamadığını söyledi.

The Guardian, perşembe gecesi düzenlenen basın toplantısında Klein ile İsrail heyeti arasındaki sürtüşmenin, Hollandalı şarkıcının diskalifiye edilmesini beraberinde getiren olayın siyasi nitelikte olduğu yönündeki spekülasyonları alevlendirdiğine dikkati çekti.

Eurovision'da finale yükselenler

11- Letonya: Dons - Hollow

12- Avusturya: Kaleen - We Will Rave

13- Norveç: Gate - Ulveham

14- İsrail: Eden Golan - Hurricane

15- Yunanistan: Marina Satti - ZARI

16- Estonya: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

17- İsviçre: Nemo - The Code

18- Gürcistan: Nutsa Buzaladze - Firefighter

19- Ermenistan: LADANIVA - Jako

20- Hollanda: Joost Klein - Europapa (Finalden diskalifiye edildi)