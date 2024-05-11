Hollanda, yapım ekibinden bir kadın üyenin karıştığı "olay" nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finalinden diskalifiye edildi.
Final, 11 Mayıs Cumartesi günü İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.
Bu yıl 68'incisi düzenlenen yarışmada Hollanda finalde temsil edilemeyecek. Gelişmenin, İsrail ile yaşanan gerilimin ardından meydana gelmesi dikkat çekti.
Hollandalı şarkıcıyı diskalifiye ettiler
26 yaşındaki Hollandalı şarkıcı ve rapçi Klein, finale çıkmaya hak kazanmıştı ve "Europapa" şarkısıyla favoriler arasında yer alıyordu. Ancak cuma günü yapılan kostümlü provalara katılamadı.
Uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans
Eurovision'dan kararla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
İsveç polisi, yapım ekibinden bir kadın üyenin, perşembe gecesi yarı finaldeki performansı sonrasında yaşanan olayın ardından yaptığı şikayeti araştırdı.
Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun değil. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız.
İsrail heyetiyle sürtüşme
Yarışma organizatörleri, olayın başka bir sanatçı veya delegasyon üyesini kapsamadığını söyledi.
The Guardian, perşembe gecesi düzenlenen basın toplantısında Klein ile İsrail heyeti arasındaki sürtüşmenin, Hollandalı şarkıcının diskalifiye edilmesini beraberinde getiren olayın siyasi nitelikte olduğu yönündeki spekülasyonları alevlendirdiğine dikkati çekti.
Eurovision'da finale yükselenler
1- Sırbistan: TEYA DORA - RAMONDA
2- Portekiz: iolanda - Grito
3- Slovenya: Raiven - Veronika
4- Ukrayna: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
5- Litvanya: Silvester Belt - Luktelk
6- Finlandiya: Windows95man - No Rules!
7- Kıbrıs Rum kesimi: Silia Kapsis - Liar
8- Hırvatistan: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
9- İrlanda: Bambie Thug - Doomsday Blue
10- Lüksemburg: TALI - Fighter
11- Letonya: Dons - Hollow
12- Avusturya: Kaleen - We Will Rave
13- Norveç: Gate - Ulveham
14- İsrail: Eden Golan - Hurricane
15- Yunanistan: Marina Satti - ZARI
16- Estonya: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
17- İsviçre: Nemo - The Code
18- Gürcistan: Nutsa Buzaladze - Firefighter
19- Ermenistan: LADANIVA - Jako
20- Hollanda: Joost Klein - Europapa (Finalden diskalifiye edildi)
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