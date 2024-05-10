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İsveç'in ev sahipliğinde Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak müzik yarışmasında ikinci yarı final etabı başladı.
Birbirinden ilginç şovlara sahne oldu
Birbirinden ilginç performansların ve sahne şovlarının yaşandığı Eurovision'da, Yunanistan'ı Marina Satti temsil etti.
'Zari' isimli şarkısıyla Yunanistan'ı temsil eden Satti'ye sahnede dansçılar eşlik etti.
Komşunun şarkısında halay figürleri...
Satti dansçılarıyla sahnedeyken bazı figürlerin halaya çok benzediği görüldü.
O anlar izleyiciler tarafından da coşkulu tezahüratla karşılandı.
Sosyal medyada da oldukça ilgi gören figürlere Türkiye'den beğeni yağdı.
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