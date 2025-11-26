Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hong Kong'da bir yüksek katlı binalar kompleksinde yangın faciası yaşanıyor.

Acil servis ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken, binalardan gri dumanlar yükseliyor.

Yangın henüz söndürülebilmiş değil.

ALEVLER SÖNDÜRÜLEMEDİ

Kamu yayıncısı RTHK, polise dayanarak, birkaç kişinin yanan kulelerde mahsur kaldığını, iki kişinin ise ağır yanıklar nedeniyle kritik durumda olduğunu bildirdi.

Bazı itfaiye personeli de 31 katlı kuleleri saran alevleri söndürmeye çalışırken yaralandı.

DEHŞETLE ALEVLERİ İZLEDİLER

İnsanlar yakındaki bir üst geçitte toplanarak, bazıları bambu iskelelerle kaplı binalardan yükselen dumanı dehşetle izledi.

İtfaiye Departmanı, binada hala mahsur kalanların sayısına ilişkin bir rakamın henüz bulunmadığını bildirdi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın faciasında dört kişi ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti, çok sayıda itfaiyeci de müdahale sırasında yaralandı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İtfaiye, ilk ihbarın yerel saatle 14.51’de geldiğini, alevlerin hızla yayılması üzerine yangının 15.34’te ikinci en yüksek acil durum seviyesi olan 4. alarma çıkarıldığını duyurdu.

YOLLAR KAPATILDI

Yangının ardından Tai Po otoyolunun bir bölümü tamamen trafiğe kapatıldı, otobüs hatları da güvenlik gerekçesiyle farklı güzergahlara yönlendirildi.

2 BİN KONUTTAN OLUŞUYOR

WangFuk Court, sekiz bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin konut biriminden oluşan bir konut kompleksi.

Birkaç kulenin dış cephesinde bambu iskele bulunuyor.

Hong Kong, inşaatlarda iskele olarak bambunun hala yaygın olarak kullanıldığı dünyadaki son yerlerden biri.

Hong Kong Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle Hong Kong'un iki ana otoyolundan biri olan Tai Po yolunun tamamının kapatıldığını ve otobüslerin başka güzergahlara yönlendirildiğini açıkladı.