Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile görüşecek Akar ve Panagiotopoulos'un, 4 Nisan'da bir araya gelmesi planlanıyor. Yunan Bakan'ın, deprem bölgesini ziyaret edeceği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta depremden etkilenen bölgeyi ziyaret edecek.

4 Nisan'da görüşecekler

Kathimeri'nin haberine göre, iki Bakan arasındaki görüşmenin 4 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Görüşmenin gündeminde hangi başlıkların yer alacağının henüz bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan söz konusu temasın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden ve Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılacak erken genel seçimlerden önce kurulacağı hatırlatıldı.

Panagiotopoulos'tan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile geçtiğimiz haftalarda telefonda görüşmüştü.

Panagiotopoulos, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yinelemişti.

İyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemde mutabık kaldılar

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Akar ve Panagiotopoulos, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.