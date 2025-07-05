Hürjet, İngiltere'nin yeni jet eğitim uçağı adayı oldu

İngiltere Savunma Bakanı Maria Eagle, Parlamento’da yaptığı konuşmada, ülkenin jet eğitim filosunun modernize edilmesi için somut adımlar atılacağını açıkladı.

Eagle, Hawk T1 ve T2 model uçakların yerini alacak yeni nesil eğitim jetleri için yakında ihaleye çıkılacağını belirtti. Bakan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) bu sürecin her aşamasında aktif görev üstleneceğini vurguladı.

YENİ NESİL JETLERE GEÇİŞ KAPIDA

Haziran ayı başında yayımlanan İngiltere Stratejik Savunma İncelemesi raporunda, RAF'ın kullandığı yaşlanan Hawk jetlerinin daha düşük maliyetli, daha modern ve hızlı uçaklarla değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti. Maria Eagle’ın açıklamaları bu önerilerin kısa sürede uygulamaya geçirileceğini gösterdi.

Savunma Bakanlığı, Hawk jetlerinin emeklilik sürecini hızlandırmak istiyor. Özellikle Hawk T2 uçaklarında yaşanan motor sorunları bu süreci tetikledi. RAF Komutanı Sir Rich Knighton, bu konuda açık bir mesaj vererek, “Açıkçası Hawk T2’yi olabildiğince çabuk değiştirmek istiyorum. Böylece daha modern, daha güvenilir, daha büyük bir kapasiteye sahip olacağız.” dedi.

HÜRJET LİSTEDE

İngiltere’nin değerlendirdiği seçenekler arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet de bulunuyor. Hürjet’in İngiltere için ciddi bir aday olma ihtimali, Türkiye ile artan savunma sanayi iş birliği ile destekleniyor.

Hürjet, F404 motoru kullanıyor ve yakın zamanda İspanya tarafından tercih edilmesiyle dikkat çekti. TheAviationist.com’da Kai Greet tarafından kaleme alınan analizde, Hürjet’in rekabet edebilirliği ve operasyonel maliyet avantajlarına dikkat çekildi.

HÜRJET'İN RAKİPLERİ

ABD'Lİ BOEING-SAAB T-7A RED HAWK

ABD ordusunun T-38 yerine kullanacağı T-7A Red Hawk uçakları, yüksek performansına rağmen yüksek bakım maliyeti ve teslimat sorunları nedeniyle İngiltere için cazibesini yitiriyor.

İTALYAN LEONARDO M-345 / M-346

İtalyan üretici Leonardo'nun eğitim uçakları da seçenekler arasında. Özellikle M-346, yüksek performans ve çift motor avantajıyla öne çıkıyor. İngiltere'deki mevcut Leonardo tesisleri, ortak üretim potansiyelini artırıyor.

YERLİ SEÇENEK: AERALIS

İngiltere merkezli Aeralis şirketi, Hawk jetlerinin yerli halefi olarak öne çıkmak istiyor. Ancak şu ana kadar uçuşa hazır bir prototip üretilememiş ve teslimat sürecinin uzun sürecek olması, Aeralis'in dezavantajları arasında.

İHALE NE ZAMAN?

Henüz ihalenin resmi başlangıç tarihi açıklanmadı. Ancak Stratejik Savunma İncelemesi ve Maria Eagle’ın açıklamaları, İngiltere’nin yeni jet eğitim uçağı alımını yakın zamanda başlatacağına işaret ediyor.