Hürmüz Boğazı’nda 3 gemiye ateş açıldı, İran ikisine el koydu

Dünyanın en kritik enerji ve ticaret geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda, tansiyon yeniden yükseldi. Uluslararası denizcilik otoritelerinin açıklamalarına göre, bölgede seyir halindeki üç ayrı gemi silahlı saldırıya uğrarken İran, iki gemiye el koyduğunu duyurdu.

3 GEMİYE SİLAHLI MÜDAHALE

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, bölgede üç ayrı geminin hedef alındığı bildirildi. Liberya bayraklı bir konteyner gemisinin, Umman açıklarında saldırıya uğrayarak hasar aldığı kaydedildi.

Gemi kaptanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir hücumbotun gemiye yaklaştığını ve ardından ateş açıldığını ifade etti. Olayda mürettebatın zarar görmediği belirtildi.

DİĞER GEMİLERDE HASAR YOK

UKMTO verilerine göre, Panama bayraklı ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından işletilen “Euphoria” adlı gemiye de ateş açıldı ancak gemide herhangi bir hasar oluşmadı.

Ayrıca “Francesca” adlı bir başka konteyner gemisinin de hedef alındığı, ancak bu gemide de mürettebatın güvende olduğu aktarıldı.

İRAN: GEMİYE EL KOYDUK

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Epaminondas” ve “MSC-Francesca” isimli gemilerin durdurularak İran kıyılarına yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu gemilerin gerekli izinler olmadan hareket ettiği ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek trafiği tehlikeye attığı iddia edildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM DİKKAT ÇEKİYOR

Son gelişmelerin, İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilimin deniz ticaretine yansıması olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Tahran yönetimi daha önce, kendisine yönelik askeri baskılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik kısıtlamalar getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu tür gelişmeler, küresel enerji piyasaları ve deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.