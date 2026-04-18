Hürmüz Boğazı'nda trafik başladı: Ateşkesin uzaması gündemde

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’da sağlanan ateşkes süreciyle bağlantılı olarak Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine yeniden açıldığını duyurdu.

Bu kritik adımla birlikte, stratejik öneme sahip olan boğazda yaklaşık bir buçuk aydır süren kapalılık hali sona ermiş oldu.

ASKERİ GEMİLERE YASAK SÜRECEK

Yapılan açıklamada, geçiş kararının yalnızca ateşkes süresince geçerli olacağı vurgulandı.

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan İranlı askeri yetkililer, ticari gemilerin aksine askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik yasağın devam edeceğini bildirdi.

İRAN: ATEŞKESİN UZATILMASI İHTİMALİ VAR

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkiliye göre, ateşkesin uzatılması ihtimali var.

Yetkiliye göre, taraflar arasında bir ön anlaşma, yaptırımların kaldırılması ve savaş tazminatının ödenmesi gibi konuların görüşülmesine alan açabilir.

Üst düzey yetkili, İran'ın taleplerinin karşılanması durumunda, nükleer konusunda dünyaya güvence vermeye hazır olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

İran görüşmelerinin hafta sonu da devam edeceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, “Taraflar arasında önemli farklılıkların çok fazla olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Trump, İran'a yönelik körfezdeki ablukanın ise anlaşma imzalanır imzalanmaz sona ereceğini söyledi.