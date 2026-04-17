Fenerbahçe taraftarı son dakikada yenilen golden sonra büyük üzüntü yaşadı

Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etti...

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.

UZATMALARDA GELEN GOL FENERBAHÇE'Yİ YIKTI

Rizespor kalecisi Fofana’nın uzun kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe file bekçisi Ederson, takım arkadaşını bozdu ve boşa çıktı.

Sagnan’ın yaptığı aşırtma kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Bu pozisyon, maçın en çok konuşulan anı oldu...

TARAFTAR ÇÖKTÜ KALDI!

Yenilen son dakika golünün ardından Fenerbahçe taraftarları adeta çöktü kaldı.

Tribünlerde takımlarını destekleyen sarı-lacivertli taraftarların maç sonu yaşadığı üzüntü objektiflere böyle yansıdı...