Domenico Tedesco'dan istifa sorusuna cevap

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler böylelikle liderlik fırsatını tepti ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Mücadele sonrası Teknik Direktör Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tedesco, istifa sorusuna yanıt verdi...

"UMARIM BU SORUNUZ ŞAKADIR, İŞİME DEVAM EDİYORUM"

Basın toplantısında Tedesco'ya "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, böyle bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Tedesco soruya şu yanıtı verdi:

"Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum."