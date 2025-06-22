Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ABD'nin İran'a saldırısına rağmen devam ediyor

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

BOĞAZDAN GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL TAŞINIYOR

Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor.

Ayrıca, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor.

NÜKLEER TESİSE SALDIRININ ARDINDAN GÖZLER BOĞAZA ÇEVRİLDİ

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik İran'dan henüz bir hamle gelmese de ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırılarının ardından dikkatler Hürmüz Boğazı'na yoğunlaştı.

MarineTraffic verilerinden derlenen bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği devam ediyor.

BOĞAZ TRAFİĞİ HER İKİ YÖNDE DE DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamaya göre, boğazdaki tanker trafiğinin her iki yönde de devam ettiğini bildirdi.

Buna karşın Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı istikametindeki birkaç noktada, bekleme pozisyonuna geçen ham petrol ve petrol ürünü tankerlerinin yoğunlaşması dikkati çekiyor.

Veri analitik şirketi Kpler, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası paylaştığı piyasa notunda, yarın piyasaların açılmasıyla petrol fiyatlarının güne yüzde 7-10 arasında keskin bir artışla başlayabileceği uyarısında bulundu.