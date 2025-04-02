Husiler'den ABD'nin saldırılarına ilişkin açıklama

AA

Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberinde, ABD saldırısına ilişkin önemli bilgilere yer verildi.

Haberde, ABD saldırısının Hudeyde kentinde bir su deposunu hedef aldığı kaydedildi.

50 BİNDEN FAZLA YEMENLİ İÇME SUYUNDAN MAHRUM KALDI

Hedef alınan su deposundan 8 bölgeye su verildiği aktarılan haberde, 50 binden fazla Yemenlinin içme suyundan mahrum kaldığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 61 sivilin öldüğünü, 139'unun da yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyma ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

HUSİ GÜÇLERİNE KARŞI "REFAH MUHAFIZI OPERASYONU"

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.