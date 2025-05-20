Husiler'den İsrail Hayfa Limanı'na abluka kararı

AA

İsrail ve Husiler arasındaki Kızıl Deniz gerilimi sürüyor.

Gazze'deki katliam sonrası İsrail'e saldırı düzenleyen Husiler, yeni bir saldırı kararını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarının artması sebebiyle "Hayfa Limanı'na abluka uygulama" kararı aldıklarını açıkladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda Hayfa Limanı'na deniz ablukası uygulamaya yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.

SALDIRI TEHDİDİ

İsrail'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat Limanı'nın faaliyetlerini durdurma konusunda başarılı olduklarını savunan Seri, Hayfa Limanı'nda bulunan gemilerin ve limana doğru yola çıkanların saldırıya uğrayabileceğini kaydetti.

HUSİLERİN İSRAİL SALDIRILARI

Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlediklerini tekrarlayan Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdiği takdirde abluka kararının da uygulanmayacağını belirtti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurmuştu.