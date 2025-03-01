Husilerin liderinden İsrail açıklaması: Ateş yağdıracağız

AA

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Ramazan dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yeniden başlaması durumuna dikkat çeken Abdulmelik el-Husi, savaşın yeniden başlaması halinde İsrail'e "ateş yağdıracakları" tehdidinde bulundu.

"İNSANİ VE VE AHLAKİ BAĞLILIĞIMIZIN KARARLILIĞINI VURGULUYORUZ"

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Ramazan dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Filistin halkına ve Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarındaki mücahit kardeşlerimize destek olma yönündeki duruşumuzun ve dini, insani ve ahlaki bağlılığımızın kararlılığını vurguluyoruz.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesten kaçmaya ve ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için oyalama yoluna gittiğine dikkati çeken Husi, "Gazze'ye savaşın geri dönmesi durumunda düşman rejimin (İsrail) tüm bölgelerine ve özellikle Tel Aviv olarak isimlendirilen işgal altındaki Yafa'ya ateş yağdıracağız." dedi.

Husi, İsrail'e karşı "çeşitli yollardan askeri müdahaleye geri döneceği" tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.