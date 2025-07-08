İade çağrısı yapıldı, kimyasal risk taşıyorlar! Bu kene ilaçları acil koduyla toplatılıyor

Türkiye ve Avrupa genelinde kene vakaları her geçen gün artarken, korunma amacıyla kullanılan ilaçlara olan talep de hızla yükseliyor.

Ancak Fransa'da piyasaya sürülen bir kene ilacıyla ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. Yapılan denetimlerde söz konusu ilacın sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine yetkililer, bu kene ilacının acil olarak piyasadan toplatılmasına karar verdi. Fransa genelinde satışı yapılan bu ürün, raflardan kaldırılmaya başlandı.

İADE ÇAĞRISI YAPILDI

Söz konusu denetimler sonucunda “STOP TIQUES” isimli ilaç "yanıcılık, tahriş edicilik" tehlikesi nedeniyle geri çağrıldığı aktarıldı.

Püskürtücü olarak satılan ve kimyasal risk taşıyan bu ürünün 15.05.2025 ve 26.06.2025 tarihleri arasında müşterilere sunulduğu ifade edilirken ilaçların 28.09.2025 tarihine kadar iade edilmesi istendi.

Söz konusu zararlı ilacın "37603376641973" ve "760337664197"seri numaralı ürünler olduğu bilgisi paylaşıldı.