İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nihai raporu açıklandı İran devlet medyasının bildirdiğine göre eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle düştü. Genelkurmay Başkanlığı, daha önce helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

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Haber Merkezi

Dünyanın merakla beklediği rapor açıklandı...

İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıkladı.

ZORLU HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DÜŞTÜ

İran devlet medyasının bildirdiğine göre Reisi ve beraberindekilerin bulunduğu uçak, zorlu hava koşulları nedeniyle düştü.

REİSİ VE BERABERİNDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüştü.

Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte sekiz yetkili de yaşamını yitirmişti.

SABOTAJA RASTLANILMADI

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirdi.

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs’ta öğle saatlerinde Azerbaycan sınırından Tebriz’e gitmek üzere havalandı.

Konvoyda iki helikopter yer alırken, Tebriz’in kuzeyindeki sıradağlar aşıldığı sırada Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteriyle bağlantı koptu.

Amerikan üretimi Bell 212 model helikopterin enkazına ancak gece yarısı ulaşılabildi, İran kazada kurtulan olmadığını pazartesi sabah dünyaya ilan etti.

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilmişti.

İran’ın 1979 devriminden önce satın aldığı Bell 212 model helikopterlerin üretimi, 1998 yılında durduruldu.

Tahran ve Moskova’dan kaza nedeniyle İran’a ambargo uygulayan ABD’yi suçlayan açıklamalar geldi.

İran, on yıllardır ambargoların sonucu olarak elindeki ABD üretimi araçlara yedek parça tedarik edemiyor.