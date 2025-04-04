IDF paylaştı: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde kara operasyonunu genişletiyor

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor..

İsrail tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurulmuştu. Ayrıca İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da dün yaptığı açıklamada Gazze'de operasyonun genişletilmesinin amacının "bölgeyi teröristlerden ve terör altyapısından temizlemek ve yok etmek" olduğunu söylemişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama geldi..

KARA OPERASYONLARI GENİŞLETİLİYOR

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarının genişletildiğini ve İsrailli birliklerin Gazze Şehri'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne girdiğini bildirdi.

Öte yandan, operasyonların İsrail'in Gazze sınırı boyunca uzanan tampon bölgesini genişletmeyi amaçladığı kaydedildi.

ALTYAPI TAHRİP EDİLİYOR

IDF, Hamas'a ait bir komuta merkezi de dahil olmak üzere altyapıyı tahrip ettiğini açıkladı.

Şucaiyye için tahliye uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada sivillerin güvenlikleri için bölgeyi tahliye etmelerinin sağlandığı aktarıldı.