Atina'da 'utanç veren' havacılık krizi istifa getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan'da kriz...

Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı, Atina hava sahasında 4 Ocak’ta yaşanan ve uçuşları saatlerce aksatan arıza sonrası Sivil Havacılık Otoritesi (YPA) Başkanı George Saounatsos’un istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Saounatsos’un istifasını Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas’a sunduğu belirtildi.

İstifa kararı, olayla ilgili yayımlanan resmi raporun arızanın dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Atina Uluslararası Havalimanı’ndaki "demode teknoloji" kaynaklı olduğunu ortaya koymasından saatler sonra geldi.

AFP haber ajansı arızayı, "utanç verici" olarak tanımlamıştı.

HAVA SAHASINI KİTLEYEN ARIZA

Arıza, 4 Ocak sabahı Atina hava sahasına hizmet veren birden fazla radyo frekansında sürekli “parazit” oluşmasıyla başladı.

Kurum, vericilerin "istem dışı sinyal yayını" yapmaya başladığını bildirdi. Pilotlar, kuleyle iletişim kuramadıkları dört saat boyunca 'kör uçuş' yapmak zorunda kaldı.

Kesinti nedeniyle yüzlerce uçuş komşu ülkelere yönlendirildi, binlerce yolcu etkilendi.

Yunanistan Sivil Havacılığı, olayın yaşandığı gün arızanın “emsalsiz” olduğunu duyurmuştu.

SİSTEMLERİN ACİLEN YENİLENMESİ GEREKİYOR

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkan Yardımcısı Olga Toki, yaşananları "son derece endişe verici" olarak niteledi ve gerekli sistemlerin acilen yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Toki, “Ekranda uçakların hareket ettiğini görüp konuşamamak, müdahale edememek ve gerekli talimatları verememek nasıl bir durum, düşünün." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, güvenliğin tehlikeye girmediğini ve Atina hava sahasının hızla boşaltıldığını savundu.

Olayda siber saldırı ya da sabotaj bulgusuna rastlanmadığı da vurgulandı.

KULE RADARI 1999 TARİHLİ

Halihazırda 300 milyon euroluk bir altyapı yenileme projesi yürütülüyor. Bu kapsamda dijital vericilerin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor. Ancak uzmanlara göre sistemlerin tam entegrasyonu en az üç yıl alacak.

Hava trafik kontrolörleri, kule radarının 1999 tarihli olduğuna dikkat çekti.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Konstantinos Kyranakis, iletişim sistemlerinin "on yıllar önce" yenilenmesi gerektiğini kabul etmişti.

Atina Uluslararası Havalimanı, geçen yıl yaklaşık 34 milyon yolcuya hizmet verdi.