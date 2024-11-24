IKBY milletvekili seçim sonuçları resmi olarak onaylandı

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), art arda ertelenen seçimler sonrası halk sandığa gitmişti.

Milletvekillerinin seçildiği seçimin sonuçları, yaklaşık 2 yıl gecikmenin ardından onaylandı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerinin 30 Ekim’de açıklanan nihai sonuçlarının onaylandığı duyuruldu.

SONUÇLAR İKİ YIL SONRA ONAYLANDI

Sonuçların onaylanmasının ardından IKBY Başkanlığının, meclisin ilk oturum tarihini belirlemesi bekleniyor.

90 GÜN SÜREDE HÜKÜMET KURMA ŞARTI

IKBY Meclisi'nin ilk oturumuna da en yaşlı milletvekili başkanlık edecek.

Seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra en çok oyu alan birinci partinin, hükümet kurması için 90 günlük süresi bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI

Katılım oranı yüzde 72,6 olarak açıklanan seçim sonuçlarına göre; 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli Mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.