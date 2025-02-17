IKBY'den Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden başlıyor

İHA

Irak'ta federal hükümet ve IKBY arasındaki petrol ihracatı anlaşmazlığı çözüldü.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 2 yıl süren anlaşmazlığın sona ermesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkiye'ye petrol ihracatının gelecek hafta içinde yeniden başlayacağını duyurdu.

Abdulgani, IKBY'nin buna karşılık Bağdat'a günlük 300 bin varil petrol vereceğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise, dün yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin IKBY ile teknik konuları çözmek için çalıştığını ve ham petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesinin hedeflediğini ifade etmişti.

2 YILLIK KAPANMA IRAK'A 19 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ

Hüseyin, yaklaşık 2 yıl süren kapanmanın Irak'a yaklaşık 19 milyar dolarlık gelir kaybına mal olduğunu söylemişti.

Irak Meclisi, ay başında IKBY ile Bağdat'taki federal hükümet arasında bölgenin petrol gelirlerinin devri konusundaki anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan bir bütçe değişikliğini onaylamıştı.

HAFTAYA BAŞLIYOR

Petrol ihracatının yeniden başlamasını kolaylaştırmayı hedefleyen değişikliğe göre Irak, IKBY hükümetine kendine teslim edilen petrolün üretim ve taşıma maliyetleri için "tazminat" ödeyecek.

Petrol ihracatının yeniden başlaması amacıyla, Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir heyetin Mart ayının başında IKBY'nin başkenti Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

IKBY, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Mayıs 2014'te Türkiye'ye ilk kez petrol satmış, Bağdat yönetimi Ankara'nın Irak hükümetinin rızası olmadan Irak topraklarından petrol aldığı iddiasıyla konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2023'te Bağdat'ın IKBY topraklarından çıkarılan petrol ve doğal gaz üzerinde yetkisi olduğuna hükmetmişti.

Tahkim Mahkemesi'nin, IKBY'nin petrol ihracatını yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Irak, durdurulan boru hattı üzerinden IKBY de dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki sahalardan günde 400 bin ila 500 bin varil petrol ihraç ediyordu.