İlham Aliyev: Azerbaycan uçağının düşürülmesinde suçu olanlar cezalandırılsın

AA

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazada, 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi mucizevi bir şekilde kurtulmuştu.

Kazanın ön inceleme raporunda uçağın, Rus hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğu ortaya çıktı.

Rusya Devlet lideri Vladimir Putin, raporun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür dilemiş ve kazanın nasıl meydana geldiğini anlatmıştı.

Putin'in özrü, Azerbaycan'ın yaralarını sarmaya yetmedi.

ÖLENLERİN AİLELERİYLE BULUŞTU

Aliyev, hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisinin aileleri ve olayda kurtulan 2 kabin memuru ile bir araya geldi.

Olayda hayatını kaybeden pilotlarla kabin görevlisine "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" adı verildiğini, kurtulan iki kabin görevlisinin ise "Reşadet" nişanıyla ödüllendirildiğini hatırlatan Aliyev, pilotlar profesyonellik ve kahramanlık göstermeseydi bu kazadan kurtulan olmayacağını söyledi.

"TÜM BİLGİLER ORTAYA ÇIKACAK"

Aliyev, uçağın kara kutularının Brezilya'da incelendiğini dile getirerek, "Elbette bugüne kadar bilinmeyen tüm konular ortaya çıkacaktır. Uçağın radyo elektronik yöntemlerle kontrol edilemez hale getirildiği tam bellidir. Bildiğimiz bir diğer şey ise uçağın yerden açılan ateşle zarar görmesidir.

Fakat uçağın neden Aktau'ya yönlendirildiği hususunda henüz bilgimiz yoktur. Bu, kulenin kararıyla mı yoksa pilotların kendi seçimi miydi, bu hususta bilgimiz bulunmuyor. Tüm bu bilgiler kara kutular açıldıktan sonra ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

"SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Her bir Azerbaycan vatandaşının hayatının kıymetli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Eğer Grozni şehri üzerinde hava sahası zamanında kapatılsaydı, yer hizmetlerinin tüm kurallarına uyulsaydı ve Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleri ile sivil hizmetleri arasında koordinasyon olsaydı bu trajedi yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, yürütülen soruşturmayla ilgili tüm ayrıntıları açıklamak istemediğini söyleyerek, "Ancak bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz." diye konuştu.

KAZANIN DETAYLARI

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.