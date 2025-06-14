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İHA

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi...

Bölgede, bir hafta içinde birçok ülkeye karşı saldırı düzenleyen İsrail'in yeni hedefi İran oldu.

İsrail'in saldırıları sonrası sert karşılıklar veren İran'ın misillemeleri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

GÖZLER İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE

Karşılıklı hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı

. Bu merkezlerin başında ise Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan İncirlik Hava Üssü geliyor.

OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK GÖZLEMLENMEDİ

Saldırı sonrası gelişmelere karşı alarm durumunun artırılabileceği beklentileri gündeme geldi. Adana'daki İncirlik Üssü'nde şu ana kadar olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmedi.

Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve herhangi bir olağandışı askeri faaliyet görülmediğini aktardı.