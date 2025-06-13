NATO Genel Sekreteri Rutte: Bu İsrail'in tek taraflı eylemiydi

AA

İsrail'in İran'a olan saldırısı kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken konuyla ilgili üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la yaptığı ortak basın toplantısında İsrail'in İran'a saldırısını değerlendirdi.

"TEK TARAFLI EYLEM"

"Açıkça hızla gelişen bir durum. Bu İsrail'in tek taraflı eylemiydi." diyen Rutte, şöyle konuştu:

ABD de dahil olmak üzere birçok müttefikin gerilimi azaltmak için çalışmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu yaptıklarını da biliyorum.

İSRAİL BİRDEN FAZLA KENTİ HEDEF ALDI

İsrail, bugün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.