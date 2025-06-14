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AA

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İSRAİL'DE ALARM SESLERİ

İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı.

Tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.

İran'dan füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünden güçlü patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde ışık izi bırakan füzeler görüldü.

İSRAİL HAVA SAVUNMASI DEVREDE

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan AA muhabiri, İran'dan atılan füzelerin Ürdün semalarında imha edilmesi sonucu güçlü patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'in hipersonik füze ile vurulduğu anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Tel Aviv'de 50 katlı bir binanın vurulduğu iddia edildi. İran'ın İsrail'e 3. dalga misillemesinde fırlattığı füzelerin Tel Aviv ve Kudüs'te büyük patlamalara yol açtığı haberleri geliyor.

İRAN: SALDIRILAR GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ SÜRECE DEVAM EDECEK

İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.