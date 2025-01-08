İngiliz Bakan Phillips: Elon Musk kendi işine baksın

AA

Milyarder Elon Musk ile İngiltere hükümeti arasında baş gösteren gerginlik son hızıyla sürüyor.

Ekim 2024'te İngiltere'nin Oldham kentindeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili ulusal soruşturma başlatılması talebinin İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi, Musk'ın hedefi oldu.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips'in soruşturmanın yerel düzeyde yapılmasının daha uygun olduğunu bildirmesinin ardından Musk, sahibi olduğu X'teki paylaşımlarında, Jess Phillips'i "tecavüz soykırımı savunucusu" olmakla itham etmiş ve hapse atılması gerektiğini savunmuştu.

Oldham, 2013'te ortaya çıkan ve ulusal çapta yankı uyandıran çocuk istismarı skandalının merkezlerinden biri olmuştu.

"MUSK'IN SUÇLAMASI SAÇMALIK"

Phillips, Sky News'te katıldığı programda, ülkedeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili soruşturmayı ele alış şekline yönelik sert eleştirilerde bulunan X'in sahibi ABD'li milyarder Musk'a yanıt verdi.

Bakan Jess Phillips, ABD'li milyarder Elon Musk'ın kendisine yönelik "tecavüz soykırımı savunucusu" suçlamalarının "saçmalık" olduğunu belirterek, Musk'ın İngiltere siyasetine karışmak yerine kendi projelerine odaklanması gerektiğini belirtti.

"ÇOCUK İSTİSMARI SİYASİ FUTBOL TOPUNA ÇEVRİLEMEZ"

Bakan Phillips, çocuk istismarını "politik araç" olarak kullanmaya yönelik girişimlerin kurbanlara zarar verdiğini vurgulayarak "Çocuk istismarını siyasi futbol topuna çevirmek yerine, gerçekten bir şeyler yapmak için çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"ELON KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Musk'ı İngiltere siyasetine müdahil olmakla eleştiren Phillips, "Elon Musk kendi işine baksın, Mars'a gitme çalışmalarına devam etsin." dedi.

Bakan Phillips, Elon Musk'ın kendisine yönelik "tecavüz soykırımı savunucusu" suçlamalarının saçmalık olduğunu, kendisini Musk'ın değil, mağdurların söyleyeceklerinin yönlendireceğini belirtti.

İSTİSMAR KARŞITI ÇALIŞMALARI AÇIKLADI

Phillips, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin, çocuk istismarıyla ilgili yerel soruşturmaların gerektiği bölgelerde yerel liderler ile zirve yapılmasının planladığını duyurdu. Bakan Phillips, özellikle Telford gibi bölgelerdeki etkili çalışmaların ülke genelinde uygulanmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İngiliz Bakan ayrıca, hükümetin, çocuklarla çalışan profesyonellerin istismar şikayetlerini bildirmesini zorunlu hale getiren düzenlemenin de aralarında bulunduğu yeni önlemleri hayata geçireceğini duyurdu. Bu önlemin, Suç ve Polislik Yasası kapsamında ilkbaharda uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

"MUSK'IN YALANLARI BENİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Phillips, BBC'ye verdiği röportajda da Elon Musk tarafından yayılan dezenformasyonun "kendisini tehlikeye attığını" ancak bunun, istismar mağdurlarının yaşadıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dün yaptığı açıklamada, Musk'ın Bakan Phillips'e yönelik açıklamalarını sert şekilde eleştirmişti. Starmer, "Yalan ve yanlış bilgiler yayılıyor, bu bir sınırın aşıldığı anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Starmer, Musk ve ona destek veren politikacıları, çocuk istismarı konusunu siyasete alet etmekle suçlamıştı.