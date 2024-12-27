İngiliz basını: İngiltere’de şeriat mahkemelerinin sayısı 85'e ulaştı

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İngiliz medyasında yer alan rapor çok konuşuldu...

İngiltere'de, Müslümanlar arasında evlilik gibi İslami konularda karar merci olarak görev yapan şeriat mahkemelerinin kurulmasına yıllar önce izin verildi.

Bu kapsamda, ülkede kurulan şeriat mahkemeleri sayısı 85'e yükseldi.

Konuya ilişkin detaylar The Times'ın haberinde yer aldı.

İLKİ 1982 YILINDA KURULDU

Habere göre ‘İslami şeriat konseyi’ adı altında hizmet veren yapılar çoğunlukla evlilik ve boşanmalara odaklanmakta.

Dini hükümler veren bu yapıların ilki ise 1982 yılında kuruldu.

İNGİLTERE, ŞERİAT MAHKEMELERİ KAPSAMINDA BATI'DA ÖNE ÇIKIYOR

1982 yılından bu yana ülke genelinde faaliyet gösteren 85 İslami konsey ile İngiltere, şeriat mahkemeleri kapsamında “Batı başkenti” olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gayriresmi dini kurumlar, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan evlilik ve aile konularında dini hükümler arayan Müslümanları da çekerek bilinirliğini artırıyor.