YPG'nin DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığı hapishane görüntülendi

- YPG/SDG, Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddadi hapishanesinde bulunan DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı.
- Şam yönetimi, hapishaneyi kontrol altına alarak güvenlik görevlileri yerleştirdi.
- Serbest bırakılan 120 DEAŞ'lı teröristten 81'i Suriye güçlerince yeniden yakalandı.
YPG/SDG, Suriye'den temizleniyor...
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında, ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasına varılmıştı.
YENİ OPERASYON BAŞLATILDI
Ancak teröristlerin işgal altında tuttuğu hapishaneleri devretmemesi üzerine bölgede şiddetli çatışmalar çıkarken, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi görüşmesi de sonuçsuz kaldı.
Terör örgütünün anlaşmayı bozmasıyla Suriye ordusu, Haseke ve Ayn el-Arab'a operasyon başlattı.
Öte yandan teröristlerin, bölgeden kaçan sivilleri katlettiği ortaya çıktı.
HAPİSHANE GÖRÜNTÜLENDİ
Terör örgütü YPG/SDG'nin dün DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığı Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishane görüntülendi.
Şam yönetimi, terör örgütünden kontrolü aldığı hapishaneye çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirdi.
YPG/SDG'nin içerdeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasıyla boşalan hapishanede, dünkü olayın izlerine rastlanıyor.
KAMUFLAŞLARINI BIRAKIP KAÇTILAR
Terör örgütünce serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının, tutuklulara giydirilen ve kaçarken çıkardıkları turuncu elbiseleri hapishanenin çevresine attığı görülüyor.
YPG/SDG mensuplarının da ayrılırken kamuflajlarını hapishane içerisinde bıraktıkları dikkati çekiyor.
120 DEAŞ'LIDAN 81'İ YENİDEN YAKALANMIŞTI
Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.
Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.
Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.