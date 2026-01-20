Rahatsız edilmemek için hastaların nabız takip cihazını kapatan hemşire tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya’daki bir bakımevinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda bitkisel hayatta olan 3 yaşlı hastanın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, hemşirenin hastalarının nabız takip cihazını kapattığı belirlendi.

CİNAYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Frankfurt Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki bir Alman hemşire, görev yaptığı Main-Taunus bölgesindeki bakımevinde bitkisel hayatta olan 3 hastasını öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

RAHATSIZ EDİLMEMEK İÇİN CİHAZI KAPATTI

Başsavcılığa göre, şüpheli hemşire 2025 yılında en az iki gece nöbeti sırasında Pulse Oksimetre cihazın vereceği görsel veya işitsel alarm sinyalleri ile rahatsız edilmemek için hastalarının kanındaki oksijen durumunu ve nabzını takip etmek için işaret parmağına takılan ve acil durumlarda alarm sinyali gönderen cihazı devre dışı bıraktı.

Ancak bu durum, hastanenin gece sorumlusu yöneticisinin hastaların odasına yaptığı ani ziyarette ortaya çıktı.

HASTALAR HAYATLARINI KAYBETTİ

Ancak hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmez rehberi olan ve parmağa takılan Pulse Oksimetre cihazı devre dışı kalan hastaların durumu kötüleşti ve hayatlarını kaybettiler.

Alman medyasında yer alan haberlere göre hemşire, hastalarının ölümlerindeki suçlamaları kabul ederken hastalarının hayatlarını tehlike attığının ve durumlarının hızla kötüleşebileceğinin farkında olduğunu söyledi.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Uzun yıllardır bitkisel hayatta olan çevreleriyle iletişim kuramayan hastaların olduğu bir bölümde görev yapan şüpheli hemşirenin evinde arama yapıldığı, ayrıca meslekten men cezası verildiği de belirtildi.

Hemşirenin yargılanmasına ilişkin dava sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.